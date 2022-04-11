توفيق عبد الحميد يكشف سبب اعتزاله التمثيل بعد انتهائه من مسلسل يوتيرن

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل، بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن»، والذي يشارك حاليًا في بطولته خلال الموسم الرمضاني 2022، إذ كتب عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا».

كما كتب منشورا آخر، أوضح خلاله سبب اعتزاله: «قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام».

سبب اعتزال توفيق عبد الحميد

ودفع قرار الاعتزال العديد لاتهام ريهام حجاج بتسببها في اعتزاله، خاصة أن مسلسل يو تيرن المعروض حاليا، والذي يمثل به بعد فترة غياب دامت 12 عاما من بطولة ريهام حجاج، مما جعل توفيق عبد الحميد يوضح ذلك الأمر كاتبا: «علاقتي بريهام حجاج طيبة جدا وهي فعلا بمثابة ابنتي والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام».

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يو تيرن تدور أحداثه حول يارا الكردي ضابطة ملاحة بحرية، تترك عملها من أجل زوجها، وبعدها تتهم بجريمة قتل نتيجة حادث اصطدام، والمسلسل من بطولة كل من ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، عبير صبري، نانسي صلاح، أيمن القيسوني، محمود حجازي، كريم عاشور ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.