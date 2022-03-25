توفيق عبد الحميد عن عودته للفن بعد غياب 12 عاما: «قلقان من الجمهور»

بعد غياب لأكثر من 12 عاما، يعود الفنان توفيق عبد الحميد مرة أخرى إلى الشاشة من خلال مسلسل «يوتيرن»، والذي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2022 وبمجرد الإعلان عن عودته لاقي ترحيبا كبير نظرا لارتباط الجمهور به على مدار سنوات عمله وهو ما شكل عبئا كبيرا على عاتقه .

وكشف الفنان توفيق عبد الحميد كواليس عودته للفن مرة أخرى من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يشعر بتحمل مسئولية كبيرة وقلق يسيطر عليه بسبب تحمس الجمهور لعودته وهو ما يجعله تحت ضغط لأنه يريد أن يكون على قدر المسئولية والحماس الذي استقبله الجمهور به، وألا يصيبهم بحالة من الخذلان ولذلك فهذا الأمر يشكل على عاتقه حملا كبير.

توفيق عبد الحميد يتحدث عن أسباب غيابه

وأرجع الفنان المصري سبب غيابه لأكثر من 12 عاما، إلى ظروف خاصة تسببت في غيابه خلال الفترة الماضية وتابع: «عندما جاء النصيب لعودتي مرة أخرى ووجدت الدور المناسب لم أتردد».

يذكر أن مسلسل يوتيرن يشارك فيه الفنان توفيق عبد الحميد بجانب ريهام حجاج وكريم قاسم وصفاء الطوخي ومحمود حجازي وعبير صبري ومحمد كيلاني وهلا السعيد ونورهان وأيمن القيسوني وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

وكان أخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان توفيق عبد الحميد، مسلسل سي عمر وليلى أفندي والذي تم عرضه عام 2010 وشارك فيه بجانب دلال عبد العزيز وهالة فاخر.