توفيق عبد الحميد عن مشاركته أمام ريهام حجاج: «مخلفتش وبعتبرها بنتي»

ينتظر الجمهور عرض مسلسل يوتيرن، لمشاهدة عودة الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، الذي يعود بعد غياب عن الدراما لمدة 12 عاما مع الفنانة ريهام حجاج.

وعن كيفية اشتراكه في مسلسل يوتيرن، قال توفيق عبد الحميد في تصريحات لـ«الوطن» إن المنتج جمال العدل، أول من تواصل معه، وبعده مؤلف العمل أيمن سلامة، الذي كشف له تفاصيل الشخصية التي يقدمها، لأن النص لم يكن مكتملا بعد، وأكد له أن الدور يحمل الكثير من الأبعاد والتطور خلال الأحداث، وأنه سيكون مميزا للغاية، لهذا السبب وافق على تقديم هذا الدور والمشاركة في العمل.

عبد الحميد: أهم حاجة الإنسانية في العمل

وأكد «عبد الحميد»، أن بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج، تواصلت معه أيضا، وعبر عن سعادته البالغة بالعمل معها، إذ قال «أنا في أول مكالمة بيني وبين ريهام، قولتلها أنا مخلفتش ولاد، علشان كدا أنا هعتبرك بنتي، وهتعامل معاكي على هذا الأساس، وفعلا لما بدأنا تصوير واتقابلنا فى اللوكيشن، كنت بتعامل معاها على أنها فعلا بنتي بجد».

وكشف «توفيق»، عن أنه يحب دائما أن تكون العلاقات داخل العمل مبنية على الإنسانيات، إذ قال «بتخلي التعامل بين الناس وبعضها دافي وحنون، وبيبقي مردوده موجود أثناء التصوير، وكمان عند الجمهور إيجابي للغاية».

توفيق عبد الحميد يكشف عن كواليس يوتيرن

كما تحدث عن المشاعر التي تسيطر عليه خلال أي عمل يشارك به، فقال «أنا دايمًا مع أي عمل بيكون عندي إحساسين، الأول وهو تفاءلوا بالخير تجدوه، والثاني هو العبرة بالخواتيم، يعني متاخدش حكم مسبق، انتظر لما العمل كله يكتمل وساعتها هتبقي الرؤية الخاصة بيك عن العمل واضحة بشكل كامل، ودا بعيدا عن المجاملات».

أما عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها، فقال إنه يجسد شخصية طبيب ناجح متزوج من الفنانة صفاء الطوخي خلال الأحداث، ولديه ابنه، وهي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج، وولد يجسد شخصيته الفنان محمود حجازي.

يذكر أن مسلسل يوتيرن، يشارك فى بطولته توفيق عبد الحميد وريهام حجاج وكريم قاسم وعبير صبري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وسامح عبد العزيز.