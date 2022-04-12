يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 11 والقنوات الناقلة، وذلك بعد تصاعد الأحداث، وتجنيد ميدو عادل، وزرعه وسط قيادات قنوات الإخوان الإرهابية التي تُبث من خارج البلاد.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 11 والقنوات الناقلة، يوميًا في تمام الساعة 10.45 مساءً، ويُعاد المسلسل مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4.55 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على dmc دراما

وفيما يخص موعد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 11 والقنوات الناقلة، فيُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

تعرف على أبطال مسلسل العائدون لـ أمير كرارة

مسلسل العائدون، بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، السوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.