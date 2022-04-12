مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 11 والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 11، كلمات تصدرت محركات البحث منذ بداية شهر رمضان الكريم، نظرًا لحرص بعض متابعي الأعمال الدرامية على انتظار الحلقات الجديدة من المسلسل الذي يقوم خلاله الفنان الكبير بدور «بليغ»، لمشاهدتها عقب عرضها مباشرة.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

ومن المنتظر عرض مسلسل راجعين يا هوى، خلال شهر رمضان على قناتي دي إم سي، وcbc، حتى يتمكن جميع المتابعين من مشاهدة أحداث المسلسل في مختلف الأوقات.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11، على قناة dmc في تمام الساعة 9:25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تذاع الحلقة عبر قناة cbc في تمام الساعة 11:35 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، 12:35 دقيقة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و1:35 دقيقة صباحًا بتوقيت الإمارات، و10:35 دقيقة بتوقيت تونس، و9:35 دقيقة بتوقيت جرينتش.

مواعيد إعادة عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

ومن المنتظر إعادة عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11، عبر قناة dmc في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة، بينما يعاد مسلسل راجعين يا هوى للمرة الثانية، على قناة cbc في تمام الساعة 2:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الفنان خالد النبوي يقوم بدور شاب يعيش داخل العاصمة المجرية بودابست، إلا أن تراكم الديون عليه بقيمة 5 ملايين يورو للفنان منذر رياحنة، أجبرته على النزول إلى مصر من أجل الحصول على الأموال من عائلته الغنية لتسديدها.