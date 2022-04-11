مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 بطولة خالد النبوي.. إنذار جديد لبليغ

تصاعد مثير للأحداث في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 بطولة خالد النبوي، على أكثر من محور، أولها حصول بليغ أبو الهنا على معلومات جديدة عن حادث مقتل شقيقيه أمين وفطين أبو الهنا، وتلقيه إنذار جديد بأن مهلته مع أبو عدنان الشخص الذي يدينه بمبلغ 5 ملايين يورو، وسداد الدين يقترب وهو لا يزال لم يجمع أي أموال.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10

بدأت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 بتلقي بليغ أبو الهنا، الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي، معلومات عن مكان السائق الذي كان موجودًا مع شقيقيه في الحادث، إذ دل شخص مجهول بليغ على مكان السائق ومحل عمله في الإسكندرية، وتوجه له بليغ على الفور بصحبة طارق أبو الهنا ابن شقيقه الراحل أمين.

بداية معركة قانونية بين بليغ وأبناء شقيقيه ليسترد ميراثه

ومن جانب آخر، وقعت أحداث مهمة أخرى لها علاقة بميراث فطين الذي يرفض أبناء شقيقه إعادته إليه، ففي مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 ظهرت أولى الخطوات التي اتخذها بليغ ليسترد ميراثه بالقانون، ورفع دعوى قضائية يقول فيها إن عقود توزيع الميراث مزورة، وهذا بدوره أقلق أبناء شقيقيه فطين وأمين أبو الهنا، وجعلهم حانقين عليه بشكل أكبر من السابق.

لقاء جديد بين بيلغ والدكتورة ماجي

ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 التقي بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، والدكتورة ماجي التي تؤدي دورها الفنانة نور، وتبادلا أطراف الحديث عن حياتهما العاطفية، خصوصًا بعد أن ذهب بليغ للشخص الذي ستتزوجه خطيبته السابقة فريدة، ولقاء الدكتورة ماجي مع خطيبها السابق أيضا، الذي أخبرها أنه ابتعد عنها في الماضي بسبب تهديد أبوها له، وهذا بدوره جعل كل من ماجي وبليغ يشعرون بأحاسيس لا يفهمونها.

بعد عودة بيلغ إلى منزله وجد مرسالا من أبو عدنان الذي يدين له بمبلغ 5 ملايين يورو في انتظاره، وهي سيدة تبلغه أن المهلة التي منحه إياها لسداد الدين صارت شهرا بدلا من شهرين.