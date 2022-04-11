خالد النبوي يلجأ للمحكمة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10.. لهذا السبب

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 شهد أحداثا مشوقة، وتصاعد كبير في الأمور بعد أن بدأ بليغ أبو الهنا، الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، أولى خطواته الفعلية ليثير القلق في نفوس أسرتي شقيقيه الراحلين الذين لا يرفضون رد ميراثه، إذ رفع ضدهم دعوى قضائية وأرسلها لهم على يد محضر إلى منزلهم.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 تفاجأت يسرية زوجة أمين أبو الهنا، التي تلعب دورها الفنانة وفاء عامر، وشريفة زوجة فطين أبو الهنا، التي تلعب دورها الفنانة أنوشكا، بمحضر على باب منزلهما، يسلمهما إخطار بأن بليغ أبو الهنا، شقيقي زوجها الراحلين، رفع ضدهما دعوى قضائية تتهم زوجيهما الراحلين في التزوير بعقود توزيع الميراث، ويطالب بإعادة توزيعه بالعدل.

قلق يسرية وشريفة بسبب بليغ

بمجرد أن تسلمت كل من يسرية وشريفة إعلان الدعوى القضائية التي رفعها بليغ، الذي يلعب دوره خالد النبوي، ثار القلق بسرعة شديدة، وذلك على الرغم من أن بليغ يعرف أن تلك الدعوى لن تؤثر، وليست إلا محاولة بائسة منها لأن يثير القلق لديهم جميعا.