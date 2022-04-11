مطاردة ساخنة بين خالد النبوي والسائق في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10

مطاردة ساخنة وقعت ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 بين الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا، وبين السائق الذي كان يقود سيارة شقيقيه أمين وفطين أبو الهنا بعد وفاتهما، إذ ذهب إليه ليسأله عن ما جرى، ولكن السائق مجرد أن رآه هرب على الفور بعد أن دفع طارق أبو الهنا الذي كان يصاحب عمه في هذا المشوار.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10

تعتبر هذه المطاردة هي أبرز مشاهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10، فبعد أن عرف بليغ أبو الهنا الذي يؤدي دوره خالد النبوي مكان السائق الذي كان مع شقيقيه وقت الحادث من الشخص المجهول الذي يتصل به عبر الهاتف، قرر أن يذهب إليه إذ يعمل في ميناء الإسكندرية.

بليغ يصطحب طارق معه إلى الإسكندرية

بعد حصول بليغ على المعلومات من الشخص المجهول الذي يتصل به، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 أخبر طارق ابن شقيقه الذي يلعب دوره الفنان نور خالد النبوي، وأخذه معه إلى المكان الذي عرفه، وبمجرد وصولهما ورؤية السائق لهما، دفع السائق طارق وبليغ وركض بعيدا وركضا هما وراءه.