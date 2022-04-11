وفاء عامر تحل مشاكل أبنائها بالسحر.. مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10

تطور كبير في أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 بعد أن قررت يسرية زوجة الراحل أمين أبو الهنا أن تجد حلا مناسبا من وجهة نظرها لتحل به مشكلة ابنها الأكبر مدحت أبو الهنا مع زوجته، وتعيد ابنها الأصغر طارق أبو الهنا إلى أحضانها ويطيعها كما السابق، فلجأت إلى السحر وقراءة الفنجان.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10

لجأت يسرية زوجة الراحل أمين أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 إلى شابة من اللائي يقرأن الفنجان، وأخبرتها ببعض الأمور التي أذهلتها وقررت أن تطلب منها أن تجد لها حلا لمشكلاتها العائلية مع أبنائها، فهي لا تريد أن يظل ابنها الأصغر طارق مع عمه بليغ وتريده أيضا ألا يقع في حب ابنة عمه ولاء فطين أبو الهنا، وترغب أيضا في أن يعود ابنها الأكبر مدحت إلى زوجته التي تطلب الطلاق.

قارئة الفنجان تعطي ليسرية حلا لمشاكلها

في نهاية جلسة يسرية مع قارئة الفنجان، أعطتها زجاجتين في كل منهما سائل، وطلبت منها أن ترشه على أسرة ابنيها، وعندها ستجد كل مشاكلها انحلت، وابنها الأكبر سيعود لزوجته وابنها الأصغر طارق الذي يلعب دره نور خالد النبوي سوف يكره ابنة عمه.