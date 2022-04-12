أسعار الفائدة على الودائع في بنك مصر بعد زيادة «المركزي»

أعلن بنك مصر أسعار الفائدة على الودائع التي تبدء من 500 جنيه وتصل إلى 10 ملايين جنيه وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض قبل أيام.

سعر الفائدة على الودائع ببنك مصر

قال بنك مصر، في بيان رسمي إنه تم تحديد سعر الفائدة على الودائع التي تبدأ قيمتها من 500 جنيه إلى ١٠ ملايين جنيه لتكون سعر الفائدة %4.375، وذلك وقت الوديعة أقل من شهرين، والودائع التي تحدد بداية من 7 سنوات إلى أكثر سعر الفائدة بها %5.625، ويصل سعر الفائدة %6.00 إذا كانت قيمة الوديعة تبدأ من 5 ملايين وتصل إلى 10 ملايين.

الجدول الخاص بنك مصر عن أسعار الفائدة الخاص بالودائع والمدة والمبلغ قيمة الوديعة

لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة

يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عقدت في بداية الشهر الماضي اجتماعا استثنائيا، أعلنت فيه عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75%.

أسعار فائدة البنك المركزي المصري

وذكر البنك المركزي المصري فى بيان رسمي في ذلك الوقت أنه حرصا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر واضاف البنك المركزي فى البيان في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ «2 نقطة مئوية» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.