توقعات بزيادة صادرات القمح الهندي إلى 12 مليون طن متري.. سعره الأرخص

من المرجح أن تزيد الهند صادراتها من القمح في العام التسويقي 2022-23 «أبريل - مارس»، بعد أن قام البائعون بشحن كميات كبيرة في 2021-22، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من فجوة العرض الضخمة في أعقاب الاضطراب بمنطقة البحر الأسود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس».

صادرات القمح الهندية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق

توقع المشاركون في السوق أن تتراوح صادرات القمح الهندية بين 11 و12 مليون طن متري في 2022-2023 إذا استمرت الإمدادات المحدودة والاضطرابات التجارية لمصدري القمح الرئيسيين وهم روسيا وأوكرانيا، كما أن صادرات القمح الهندية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.85 مليون طن متري في الفترة 2021-2022 من 2.1 مليون طن في العام السابق.

الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم

ولا تُعد الهند تقليديًا مُصدرًا ضخمًا للقمح لأنها تستهلك أغلب ما تنتجه، على الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم وتمتلك نحو 9% من السوق العالمية، وبرزت الهند مؤخرًا كمورد رئيسي للقمح لدول كانت تعتمد إلى حد كبير على القمح الأوكراني لتلبية استهلاكها.

توقف الإمدادات بمنطقة البحر الأسود

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، توقفت الإمدادات من منطقة البحر الأسود، وكان مستوردو القمح الرئيسيون يبحثون عن مصادر استيراد رخيصة لتلبية الطلب المحلي، وتمثل منطقة البحر الأسود حوالي 26% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

الهند تصدر القمح بسعر يتراوح بين 350 دولارًا

ووفقًا للمذكرة، فإن الهند تصدر القمح بسعر يتراوح بين 350 دولارًا و 360 دولارًا للطن المتري، وهو أقل من القمح من أصول أخرى، كما تم تقييم القمح الأسترالي الأبيض الممتاز عند 387 دولارًا للطن المتري في 11 أبريل الجاري، بزيادة قدرها دولاران عن اليوم، وبالمثل، تم تقييم أسعار القمح البروتيني 11.5% في الاتحاد الأوروبي عند 394 دولارًا للطن المتري في 11 أبريل، بانخفاض 2 دولار عن اليوم.