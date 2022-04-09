توقعات أمريكية بارتفاع الاستهلاك العالمي من القمح وزيادة أسعار الحبوب

خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لتجارة القمح العالمية لعام التسويق 2021-22 إلى 200.1 مليون طن في أبريل، من 203.1 مليون طن في مارس، وقالت في تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي الصادر في 8 أبريل، إن توقع انخفاض التجارة من المرجح أن يكون بسبب الصادرات الضعيفة من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والولايات المتحدة وكازاخستان، وأضافت أن الأرجنتين قد لا تتمكن من تخفيف النقص في الإمدادات.

صادرات القمح في الاتحاد الأوروبي ستنخفض 3 مليون طن

وتابعت وزارة الزراعة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض المحتمل في الإمدادات إلى دفع أسعار الحبوب في السوق العالمية إلى الارتفاع على المدى القريب.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، في تقريرها لمؤشر أسعار الغذاء في 8 أبريل، إن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 20% تقريبًا في مارس مقارنة بشهر فبراير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وسوء ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن صادرات القمح في الاتحاد الأوروبي ستنخفض إلى 34 مليون طن متري من 37.5 مليون طن قبل شهر، مضيفةً: «لقد خفضت صادرات القمح الأوكراني لعام 2021-2022 بمقدار مليون طن من مارس إلى 19 مليون طن متري. وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد خفضت تقديراتها الخاصة بالصادرات بشكل طفيف إلى 21.4 مليون طن متري من 21.8 مليون طن متري الشهر الماضي».

من ناحية أخرى، زادت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للصادرات لروسيا بمقدار مليون طن إلى 32 مليون طن، وللبرازيل بمقدار 800 ألف طن إلى 2.5 مليون طن، حسبما أضاف التقرير، ورفعت تقديراتها لتصدير القمح للأرجنتين إلى 14.5 مليون طن متري، بزيادة 500 ألف طن متري عن تحديث مارس.

وقد يؤدي الارتفاع المحتمل في الصادرات من البرازيل والأرجنتين إلى ظهور تدفقات تجارية جديدة وسط شح الإمدادات من منطقة البحر الأسود.

الزراعة الأمريكية: نتوقع إنتاج 778.8 مليون طن قمح عالميا في 2021-2022

وحافظت وزارة الزراعة الأمريكية على تقديراتها التصديرية لأستراليا وكندا والهند عند 27.5 مليون طن متري و 15.5 مليون طن متري و 8.5 مليون طن متري على التوالي، حيث أصبحت أستراليا والهند موردي القمح الرئيسيين بعد تشديد الصادرات من روسيا وأوكرانيا المتحاربتين منذ 24 فبراير الماضي.

وحافظت وزارة الزراعة الأمريكية إلى حد كبير على تقديراتها لإنتاج القمح العالمي في 2021-2022 في العام 778.8 مليون طن متري، ومع ذلك، فقد خفضت إنتاج الاتحاد الأوروبي من القمح إلى 138.4 مليون طن من 139 مليون طن في الشهر الماضي، ولكن يُنظر إلى زيادة محتملة في إنتاج القمح في الأرجنتين إلى 21 مليون طن متري من 20.5 مليون طن متري لتعويض النقص في الاتحاد الأوروبي.

زيادة متوقعة في الاستهلاك العالمي للقمح

وبحسب التقرير، من المرجح أن يكون الانخفاض في المخزونات النهائية بسبب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي للقمح، فرفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لاستهلاك القمح العالمي إلى 791.1 مليون طن متري من 787.3 مليون طن متري، متوقعةً زيادة في الاستهلاك المحلي للقمح في الهند والاتحاد الأوروبي.