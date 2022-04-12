«الصحة» توضح أسباب انتشار الإدمان بين المراهقين.. منها البحث عن المتعة

يقلق العديد من أولياء الأمر سواء الآباء أو الأمهات من لجوء أبنائهم في عمر المراهقة إلى إدمان المخدرات، وهو ما جعلهم يفكرون في ما هي الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى الإدمان، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسباب انتشار الإدمان بين المراهقين.

فئة المراهقين من 10 أعوام إلى 18 عامًا

قالت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية، من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة إن فئة المراهقين هي الفئة الأكثر عرضة للوقوع في خطر الإدمان، لأنه مرتبط بطبيعة هذه المرحلة العمرية والتطورات التي تحدث خلالها، حيث إن فئة المراهقين تتراوح من 12 عامًا إلى 18 عامًا، ومؤخرًا ووفقًا للتقسيمات الدولية لهذه الفئة من الممكن أن تبدأ من 10 أعوام.

وأضافت «رغدة» أن مخ المراهق في هذه المرحلة العمرية يشبه السيارة التي لها محرك قوي للغاية لكن ليس لها فرامل، والمحرك الذي يحرك مخ وعقول هؤلاء المراهقين هو مركز المتعة، والبحث عنها بأي شكل، والفرامل هي مراكز التمييز والحكم على الأمور والتحكم في كل من الرغبات والتصرفات.

سمات المراهقين في هذه الفئة العمرية

وأكدت مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية، أن سمات هذه الفئة العمرية مثل حب التجربة، والفضول، وحب المغامرة، والإحساس بتجربة أي شىء دون النظر إلى التوابع، مشيرة إلى أن الأصدقاء حول هذا المراهق هم من الأسباب الرئيسية للوقوع في الإدمان، وبطبيعة المرحلة العمرية يشعرون أن هناك قبولا بينهم وبين بعض، وهو من الممكن ألا يرونه مع أهاليهم، وبالتالي فهم يرون أن التواصل مع أصدقائهم أفضل وأسهل ولديهم الرغبة في التواجد وسطهم بشكل دائم.

أسباب انتشار إدمان المخدرات بين المراهقين

وأشارت مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية إلى أنه إذا كان هناك فرد أو عدة أفراد داخل هذه المجموعة يريدون أن يعيشوا تجربة تعاطي المخدرات، فهو سيفكر أيضاً في تجربتها بسبب وقوعه تحت ضغط هؤلاء الأصدقاء، من أجل أن يحافظ من جانبه على قبوله أو مكانته داخل المجموعة دون حساب أو تفكير في أي توابع أو مشاكل من الممكن أن تحدث له بسبب تعاطيه للمخدرات.