خطة التعليم لمكافحة وعلاج الإدمان: مسابقات ولوحات وفيديوهات توعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2022/2026، ومنهجية إعداد الخطة المستقبلية، وخطة التنمية المستدامة الأممية 2030، لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة.

البرامج الفرعية والأنشطة لمكافحة وعلاج الإدمان بالمدارس

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية البرامج الفرعية والمشروعات الأنشطة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي:

- مسابقة طلابية تحت عنوان «اختار حياتك أنت أقوى من المخدرات» للمراحل التعليمية الثلاثة.

- لقاءات توعوية عن أضرار التدخين والمخدرات للمراحل التعليمية الثلاثة.

- مسابقة جماعة مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية للمراحل التعليمية الثلاثة.

- تدريب الطلاب على مكافحة المخدرات والادمان.

إعداد فيديوهات توعوية بالرسم على الكمبيوتر

- إعداد لوحات توعوية للتصميم الفني والإعلانات.

- إعداد فيديوهات توعوية بالرسم على الكمبيوتر (فنية).

- مسابقة فنية عن أضرار التدخين.

- إعداد فيديوهات قصيرة (أفلام جرافيك) تحارب التدخين (موسيقية).

- ندوات علمية وزيارات ميدانية للمستشفيات.

- إعداد مسرحيات ومواقف تمثيلية في الإذاعة والتواصل مع أولياء الأمور لتوعيتهم.

- تكوين فرق من الطلاب لتوعية اقرانهم (العلوم).

- عمل ندوات توعية وإقامة مارثون ریاضی .

- تخصيص فقرة في الإذاعة بشارك المرشدات والكشافة، زيارات ميدانية، مسابقة اعلان توعوي (رياضية).

- لقاءات ومعسكرات ومسابقات وورش عمل (اجتماعية).

تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخطة الأستراتيجية لتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي:

- إجراء البحوث العلمية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

- إجراء البحوث لإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

- إجراء بحوث لتنافسية نظم ومخرجات التعليم.

- إجراء بحوث لتطوير التعليم الفني.

- بحوث التخطيط التربوية.

- بحوث السياسات التربوية.

- بحوث المعلومات التربوية.

- بحوث الأنشطة التربوية.

- بحوث تطوير المناهج.

- أنشطة بحثية في مجال الطاقة الكهربائية.