مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10.. هشام جمال ينجح في إصلاح لذيذ

من ضمن المسلسلات التي يتابعها الجمهور مسلسل في بيتنا روبوت 2 ويبحث الكثيرون عن أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الذي يذاع عبر الشاشات منذ بداية شهر رمضان المبارك، وما فعله هشام جمال في أحداث المسلسل، التي تدور بشكل كوميدي.

وقام يوسف في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد بتناول دواء خطأ بسبب زوجته سارة، وحدثت منه بعض التصرفات الغريبة بعد تناول هذا الدواء.

تصرفات غريبة من هشام جمال في بيتنا روبوت 2

وزارت لبنى زوجة علاء، رئيس زوجها في العمل، واتفقا على أن تصبح الـHR للشركة، ثم جاء المهندس سامح منافس يوسف الذي أخبرهم أنه جاء للاعتذار وقدم بوكيه ورد أحمر، وحاولت لبنى استبدال الورود لكن يوسف رفض لأنه يحب هذا اللون، مما أصاب هدير سكرتيرة يوسف وعلاء المهندس في الشركة بالذهول، فقام الأخير بالاتصال بزوجة يوسف سارة وسؤالها عن سبب حالة يوسف.

يوسف يحاول إصلاح الروبوت لذيذ

يحاول يوسف إصلاح الروبوت لذيذ من خلال التوجه إلى حي الحرفيين، ويسأل عن قطع الغيار ليجدها تبدأ من 40 جنيها وحتى 1000 جنيه وبالفعل ينجح في شراء قطع الغيار وإصلاح الروبوت لذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي يجسد بطولته الفنان هشام جمال، عبر قناة الحياة الفضائية، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.