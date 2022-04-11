«يوسف» يحاول إصلاح «لذيذ».. مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 عددا من المواقف الكوميدية منها عودة يوسف لطبيعته مرة أخرى، ومحاولة سامح المهندس مخترع الروبوت «متين» تعطيل الروبوت لذيذ حتى ينجح في المسابقة .

يوسف يحاول إصلاح الروبوت لذيذ في «الحي الصيني»

بعد اكتشاف يوسف لكسر أداة داخل الروبوت لذيذ يحاول إصلاحه من خلال التوجه إلى حي الحرفيين «الحي الصيني» ويسأل عن قطع الغيار التي يحتاجها ليكتشف أن هناك شخصا اسمه «هان شي» لكنه يتحدث العربية بشكل سليم.

يسأل يوسف عن سعر قطع الغيار، فيخبره أنها تبدأ من 40 جنيها وحتى 1000 جنيه، فيطلب القطعة الأرخص لكن لذيذ يعترض ويخبره «متسترخصش» فيشتري القطعة بسعر 500 جنيه، وتنتهز سارة الفرصة فتسأل عن «البيبي ليس» فيخبرها «هان شي» أنها تبدأ من 40 جنيها وحتى 1000 جنيه، فيطلب الأرخص، لكنها تعترض لأنه يشتري قطع غيار الروبوت بسعر مرتفع بينما أشياءها بأسعار أقل.

يختفي هان شي فيعتقد يوسف أنه تعرض للنصب، ويبدأ بالبحث عنه، لكنه يعود ومعه قطع الغيار، وبالفعل ينجح في إصلاح الروبوت لذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 حصريا عبر قناة الحياة الفضائية، ويمكن مشاهدة الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.