الحلقة 10 مسلسل في بيتنا روبوت 2.. يوسف يتعرض لحادث وزومبا تنقذه

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بمشهد داخل الشركة يجمع بين هدير وعلاء داخل الشركة وهى تخبره أن زوجته لبنى تجلس في مكتب يوسف، الذي يطلب من زوجته أن تغفر لزوجها علاء، وينشب خلاف بينهما بسبب نسيان عيد ميلادها، ويفاجئ علاء أن يوسف قرر أن يعين لبنى في الشركة كي تراقب علاء.

أحداث الحلقة 10 مسلسل في بيتنا روبوت 2

وخلال الحلقة 10 من مسلسل في بيتنا روبوت2 يدخل موظف ليوسف ويعتذر ويقف علاء مستغربا من وضع يوسف، والذي يقوم بحقن لذيذ بمادة تقوم بتجميده دون أن يعرف يوسف ويغادر الشركة، كما تسأل هدير يوسف لماذا يستقبل منافسه في الشركة بهذه السهولة.

كما تظهر سارة خلال الحلقة وهى تجلس مع شقيقتها و زوميا والخادمة، وتتلقى اتصال من علاء الذي يستنكر وضع يوسف، وخلال الأحداث يظهر صرصار يتسبب في فزع كبير وتقوم زومبا بمهمة القضاء على الصرصار، وخلال ذلك تقوم بكسر زجاج المنزل.

مشاجرة بين علاء وزوجته في مسلسل في بيتنا روبوت 2

كما تحدث مشاجرة بين علاء وزوجته التي تقف تسأله عن هاتفه ومكالماته وجهاز اللاب توب بهدف مراقبته، كما يقوم هادي بشراء دبلة لخطبة هدير ويطلب من يوسف أن يذهب ليقدمها له، فيفاجئه يوسف بأن الدبلة سيقدمها لذيذ لهدير ويرحل هادي غاضب من المكتب، وبالفعل يطلب لذيذ من هدير أن تمد يدها لتلبس الدبلة.

وخلال الحلقة يعود يوسف لوضعه الطبيعي، فيكتشف أن وضعه لم يكن طبيعي ويكتشف أن سامح قام بكسر أداه بداخل لذيذ ويقوم بأخذه، لمحاولة إصلاحه.

ويقوم بالتوجة للحي الصيني لشراء أداة يقوم من خلالها بإصلاح مكان شحن لذيذ ويخبره البائع أن اسمه «هان شي»، ويختفي ويبدأ الثلاثي في البحث عنه ويعودوا للمنزل لشحن لذيذ وبالفعل يجرى إصلاحه.

وتنتهي الحلقة بيوسف يطلب من سارة تنظيف المنزل ولكنها تدعى مرضها، كما يظهر يوسف ولذيذ، وهنا يستعدان لمسابقة وتصل سارة وتقوم بصدم يوسف زوجها ولكن زومبا تقوم بإنقاذه، لتنتهي أحداث الحلقة 10 من مسلسل في بيتنا روبوت 2.