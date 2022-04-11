يوسف يتناول دواء خطأ بأحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10

دارت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 في إطار من التشويق والكوميديا، بعد تناول يوسف دواء خطأ بسبب زوجته سارة، إذ بدأت تصرفاته «فلافي» كما أنه يعاني من اضطراب المزاج على مدار اليوم.

تغير تصرفات يوسف بعد تناول دواء خطأ

بدأت أحداث حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بقيام لبني زوجة علاء بزيارة يوسف رئيس زوجها في العمل، واتفقا على أن تصبح الـ HR للشركة، ليفاجئهم المهندس سامح منافس يوسف الذي أخبرهم أنه جاء للاعتذار وقدم بوكيه ورد أحمر.

شعر يوسف ولبنى بالسعادة بسبب بوكيه الورد الأحمر، وحاولت لبنى استبدال الورود لكن يوسف رفض لأنه يحب هذا اللون.

حدث هذا وسط ذهول هدير سكرتيرة يوسف وعلاء المهندس في الشركة، فقام الأخير بالاتصال بسارة وسؤالها عن سبب حالة يوسف، فأخبرته أنه سيكون بخير ولكن عليه أن يراقب تصرفاته جيدًا، لكنها تصرخ بسبب وجود «صرصار بيطير»

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 حصريا على قناة الحياة الفضائية، ويمكن مشاهدة العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.