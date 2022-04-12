رئيس الإنجيلية لأعضاء المجلس الملي الجدد: نجتهد في خدمة الله وبلادنا

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام المنتخبين الجدد من سنودس النيل الإنجيلي، القس سمير صدقان عن مجمع أسيوط، والشيخ ناصر صادق عن مجمع الوسطى، والشيخ رضا البطل عن مجمع القاهرة، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام.

وعبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بتوافر المناخ الصحي لمقومات الديمقراطية في انتخابات القيادات الإنجيلية، كما أشاد زكي بنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، كأحد أهم المبادئ الوطنية للطائفة الإنجيلية فى مصر.

رئيس الإنجيلية يهنئ أعضاء المجلس الملي الجدد

وقال رئيس الإنجيلية: «أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام الجدد، ونحن دائمًا وأبدًا نجتهد في خدمة الله وخدمة بلادنا، ونصلي أن يمنح الله الفرحة والسلام للمصريين والعالم».

انعقاد سنودس النيل الإنجيلي

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء أعمال انعقاد سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية، دورته الـ132، لليوم الثاني علي التوالي والذي ستستمر أعماله حتى بعد غد الخميس الموافق 14 أبريل بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.