مسلسل العائدون الحلقة 10.. أمينة خليل كلمة السر في تجنيد ميدو عادل

نجحت الفنانة أمينة خليل، خلال مسلسل العائدون الحلقة 10، في تجنيد ميدو عادل، لصالح الدولة المصرية، حيث سيُجرى زرعه وسط قيادات قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التي تُبث من خارج البلاد، وتسريب ما يدور من معلومات ومخططات.

تفاصيل ظهور محمد ممدوح مع أمينة خليل في مسلسل العائدون

وجاء دور أمينة خليل، في تجنيد ميدو عادل، خلال مسلسل العائدون الحلقة 10، بعد محاولة الإقناع التي قام بها محمد ممدوح، في تلك المهمة، الذي ظهر بسببها كضيف شرف في حلقة وحيدة، حيث تبين أنه يُجسد دور طبيب نفسي يتعاون مع الأجهزة الأمنية.

أمنية خليل تنجح في إقناع ميدو عادل وتجنيده

وجلست أمينة خليل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10، مع ميدو عادل في قاعة التحقيق، ونجحت في إقناعه عبر استعراضها الجرائم الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان، والتي يتعاون معها «ميدو»، حيث إنه يعمل مونتير ومخرج في قناة إخوانية.

وكانت أمينة خليل قد سافرت بصحبة أمير كرارة، واللذان يعملان في أحد الأجهزة الأمنية، في مسلسل العائدون، إلى إحدى الدول التي تُبث منها القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن عملية البحث عن شخص جديد يُجرى تجنيد وسط الجماعات والتنظيمات الإرهابية لصالح البلاد.