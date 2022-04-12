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«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو اعتبارا من 15 أبريل

كتب:

ايمن حمزة
03:20 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022، على متن طائراتها البوينج B737-800.

استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو

وقالت مصر للطيران، إن مصر للطيران ترجو من عملائها الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

وأهابت الشركة بعملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا، وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​

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بقلم ايمن حمزة