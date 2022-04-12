قرار جمهوري بخصوص رحلات مصر للطيران الجوية لروسيا الاتحادية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص الإذن لوزير المالية، في ضمان رحلات مصر للطيران لخطوط جمهورية روسيا الاتحادية.

وجاء نص القرار كالتالي:

قانون رقم 20 لسنه 22 بشان الأذن لوزير المالية، في ضمان الشركه القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها، من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي:

المادة الأولى

يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في الوفاء بالتزاماتها المالية، التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية، من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، في حالة وقوع حوادث، سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية، أو نتيجه لأخطار الحروب والاختطاف.

ويسري الضمان المشار إليه في الفقرة الأولى، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، ولمدة عامين، أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه، لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

الماده الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.