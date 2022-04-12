«الصحة» تحذر: جميع الفئات عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد XE

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور كورونا الجديد XE، لا خوف منه خاصة أنه خليط بين متحورين وهما أوميكرون «بي 1» و«بي 2»، وهو أقل قدرة على الانتشار، وأقل شراسة من «دلتا»، موضحًا أنه يصيب جميع الفئات سواء كبار أو صغار.

متحور كورونا الجديد XE

وأكد «عبدالغفار»، أن المتحورات الجديدة التى تظهر لفيروس كورونا حتى الآن لا تدعو للخوف أو القلق ولكنها تحاول التعايش والبقاء، والتوسعات فى عملية التطعيمات في أي دولة من دول العالم يكون مقابلها قلة حدة الأعراض حال إصابة الذين حصلوا عليها، وقلة ظهور المتحورات بالدولة، مشددًا على أن اللقاحات ساعدت الدولة المصرية كثيرًا فى تخفيف شدة الأعراض، وجعلها بسيطة ومتوسطة، فضلًا عن مساعدتها في تقليل نسب التردد على المستشفيات.

شحنات جديدة من لقاح كورونا

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى استقبال الوزارة لشحنات جديدة من لقاحات كورونا بعد عيد الفطر المبارك، مشددًا على أنه لا صحة لتوفير لقاحات كورونا داخل أي صيدلية، معلنًا توافر كافة المخزون الاستراتيجي من أدوية علاج كورونا داخل كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، وأي منشأة تروج لنفسها على أنها توفر لقاح كورونا سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، مطالبة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال كافة الاستفسارات والرد عليها من مصادرها الرسمية.

كانت الوزارة ناشدت المواطنين في وقت سابق، بالتوجه للحصول على الجرعة التعزيزية في المنافذ والمقرات التي أتاحتها في محطات المترو و«المولات» للتسهيل عليهم.