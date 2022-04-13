التموين: آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات غدا

تستمر مكاتب التموين على مستوى المحافظات، في تلقي تقارير مفردات المرتب من أصحاب بطاقات التموين، لتحديث بيانات البطاقة، بالنسبة للمواطنين الذين تسلموا رسالة تقديم بيان بالأجر الشامل عبر بونات صرف الخبز الخاصة بهم، على مستوى جميع المحافظات.

15 أبريل آخر مهلة لتسليم مفردات المرتب

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 15 أبريل لانتهاء استلام موظفي مكاتب التموين على مستوى المحافظات التقارير الخاصة بالدخل الشامل لهم بناء على ما تسلموه من رسالة عاجلة عبر بون صرف الخبز، إذ يتزامن هذا التاريخ يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، لذا فنهاية الأسبوع الموافق الخميس، هي آخر مهلة لتقديم بيان الأجر الشامل.

وخاطبت وزارة التموين، العديد من أصحاب البطاقات التموينية منذ بداية شهر مارس الماضي، برسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز، مفادها تقديم صورة من الأجر الشامل إلى مكاتب التموين من أجل تحديث بيانات أفراد البطاقة، وذلك ضمن إجراءات وزارة التموين لضبط منظومة الدعم وتنقية وحذف الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، والإبقاء فقط على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للدعم السلعي.

حذف مالكي السيارات الخاصة من منظومة الدعم

في سياق متصل، خاطبت أيضا وزارة التموين بعض أصحاب البطاقات التموينية من أصحاب السيارات الملاكي بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين من أجل تقديم إفادة بامتلاكهم سيارة حديثة موديل 2018 فأحدث، وذلك من أجل حذف مالكي السيارات الخاصة من منظومة الدعم.

وتستهدف وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين خلال الفترة الحالية وتنقية الأفراد المدرجين على منظومة البطاقات من غير المستحقين، وذلك من خلال استلام صورة بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد من المواطنين لتحديث بياناتهم.