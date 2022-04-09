مصادر: 15 أبريل آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب لأصحاب بطاقات التموين

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ آخر مهلة أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقديم مفردات مرتب حول كامل الدخل الشهري لمكاتب التموين هي يوم 15 أبريل الجاري وتحديدا يوم الخميس المقبل، إذ يتزامن يوم 15 أبريل يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، موضحة أنَّ نهاية هذا الأسبوع هي آخر مهلة لتقديم بيان الأجر الشامل.

رسائل وزارة التموين عبر بونات صرف الخبز

وأوضحت مصادر وزارة التموين لـ«الوطن»، أنَّه يتوجب على كل مواطن ظهرت له رسالة عبر بون صرف الخبز، أن يتوجه بأسرع وقت إلى تقديم بيان بدخله الشامل بعد أن يستخرجه من جهة عمله، وذلك بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة التالية عبر بونات صرف الخبز: «برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل (الدخل)».

تقديم مفردات مرتب شاملة للأسرة

وأكّدت المصادر، أنَّ المقصود ببيان الدخل الشامل هو تقديم مفردات مرتب شاملة للأسرة، بمعنى الزوج والزوجة معًا، موضحة أنَّه إذا كانت البطاقة مدرج عليها الزوج والزوجة معا فيجب هنا أن يتم تقديم بيان بدخل الزوج وبيان بدخل الزوجة، أما إذا كانت البطاقة باسم الزوجة فقط إذا كانت مطلقة أو أرملة فهنا ستتقدم الزوجة بمفردات مرتب لها فقط.

ويأتي مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض أصحاب البطاقات التموينية لتقديم بيان بالدخل والأجر الشامل لهم، من أجل حصر وجرد أصحاب المرتبات العليا والدخول المرتفعة وحذفهم من منظومة البطاقات التموينية، كأحد سبل الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

فيما بدأت وزارة التموين أيضا بحصر مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث من أجل حذفهم من منظومة الدعم التمويني، وذلك من خلال مخاطبتهم بالتوجه لمكاتب التموين ممن يمتلك سيارة حديثة.