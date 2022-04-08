«التموين» تمد فترة تقديم مفردات مرتب أصحاب بطاقات الدعم حتى 15 إبريل

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم مهلة تسليم مفردات مرتب إلى مكاتب التموين من أصحاب البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم رسالة عبر بون صرف الخبز تفيد بضرورة تقديم بيان بالدخل الشامل للأسرة إلى مكتب التموين، وذلك ضمن إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني وحذف غير المستحقين والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجا.

١٥ إبريل.. آخر مهلة من وزارة التموين لتقديم مفردات مرتب

وبداية من شهر مارس الماضي، بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة عبر بونات صرف الخبز لبعض الفئات الحاملين للبطاقات التموينية، تطالبهم بتسليم صورة مفردات مرتب أو بيان بالأجر الشامل لمكتب التموين حتى يوم ٢٥ مارس، ثم تم مد المهلة مرة أخرى إلى ٧ إبريل وأخير مدها إلى يوم ١٥ إبريل الجاري كمهلة أخيرة لتسلم مفردات المرتب.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مكاتب التموين ستقوم بعد انتهائها من استلام مفردات المرتب من المواطنين ممن تسلموا رسائل بونات صرف الخبز إلى مديريات التموين، والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى الديوان العام للوزارة للبت في التقارير المقدمة لبحث الفئات التي سيتم حذفها من التموين من أصحاب المرتبات العليا والدخول المرتفعة.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفئات التي استلمت رسائل بونات صرف الخبز هم بعض موظفي القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات ذات الدخول المرتفعة، موضحة أن يتوجب على كل من ظهرت له رسالة الأجر الشامل عبر البون أن يتقدم لجهة عمله باستخراج بيان بمفردات المرتب (للزوج والزوجة معا) وتقديمها إلى مكاتب التموين حتى يوم ١٥ إبريل الجاري.

من المقرر أن يتم تطبيق محددات الاستبعاد من منظومة التموين على الفئات غير المستحقة للدعم، من أجل وصول الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتجري حاليا، لجنة العدالة الإجتماعية والمكونة من أكثر من وزارة وعلى رأسها وزارة التموين عدة إجراءات لضبط منظومة الدعم التمويني، وحذف الفئات غير المستحقة للدعم، حيث تم البدء بحصر أصحاب الدخول المرتفعة ومالكي السيارات الحديث من ٢٠١٨ فأحدث.