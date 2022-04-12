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محمود مسلم

عاجل «إندومي»: سحب المنتج من السوق لاستبداله بعبوات جديدة

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محمد الدعدع
03:50 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
إندومي

إندومي

قال مسؤول في شركة إندومي الغذائية، لـ«الوطن»، إن عمليات سحب المنتج من السوق لا علاقة لها بوجود أي آثار سلبية داخل «النودلز»، وإنما لاستبداله فقط بالعبوات الجديدة، وفق قوله.

أضاف المسئول بشركة إندومي، أن المنتج متوفر في الأسواق، وأنه يجرى فقط استبداله بالعبوات ذات الأكياس الجديدة، مؤكدًا سلامة المنتج للاستهلاك الآدمي.

جاء تعليق شركة إندومي، لـ«الوطن»، في أعقاب أنباء عن مشكلات تتعلق بتعبئة أكياس التوابل داخل عبوات الإندومي.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.