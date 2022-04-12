عاجل «إندومي»: سحب المنتج من السوق لاستبداله بعبوات جديدة

قال مسؤول في شركة إندومي الغذائية، لـ«الوطن»، إن عمليات سحب المنتج من السوق لا علاقة لها بوجود أي آثار سلبية داخل «النودلز»، وإنما لاستبداله فقط بالعبوات الجديدة، وفق قوله.

أضاف المسئول بشركة إندومي، أن المنتج متوفر في الأسواق، وأنه يجرى فقط استبداله بالعبوات ذات الأكياس الجديدة، مؤكدًا سلامة المنتج للاستهلاك الآدمي.

جاء تعليق شركة إندومي، لـ«الوطن»، في أعقاب أنباء عن مشكلات تتعلق بتعبئة أكياس التوابل داخل عبوات الإندومي.