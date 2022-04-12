عاجل.. حريق هائل في شقة سكنية بالمنيل وتفحم جثة فتاة

لقيت فتاة مصرعها منذ قليل في حريق هائل نشب في شقة سكنية بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة الفتاة المتوفية.

بلاغ بنشوب حريق في شقة بالمنيل

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع بمنطقة المنيل، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية إمتداد النيران الي باقي الشقق السكنية.

العثور على جثة فتاة في الحريق

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى «مريم س و» 20 سنه طالبة، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تفحم، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.