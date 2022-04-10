حريق هائل في عقار سكني بدار السلام.. والحماية المدنية تحاول إخماده

شب منذ قليل حريق هائل في عقار سكني في عزبه خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية وقيادات مديرية أمن القاهرة، وجار التعامل مع النيران لإخمادها والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة.

بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار سكني بعزبة خير الله التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب حريق هائل في مخزن أخشاب كائن أسفل عقار سكني مكون من 5 طوابق في عزبة خير الله، كما تبين امتداد النيران إلى باقي شقق العقار.

محاولات للسيطرة على الحريق

وعلى الفور قام ضباط الحماية المدنية بعمل كردون أمني حول العقار محل البلاغ خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات، كما تمكن سكان العقار من ترك شققهم قبل محاصرة النيران لهم، وجار الآن التعامل مع النيران في محاولة للسيطرة عليها وإخمادها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة