حريق هائل في جراج بالدقي.. وانتداب المعمل الجنائي

اشتعل حريق بجراج سيارات بمنطقة الدقي، ما أسفر عن احتراق سيارتين، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

وتلقى قسم شرطة الدقي بلاغا عن نشوب حريق بجراج سيارات، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، ولم يسفر عن أي إصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق سيارتين، وبإجراء التحريات، تبين للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية.

انتداب المعمل الجنائي

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالجراج، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب نشوب الحريق.