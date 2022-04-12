جولات تفقدية لمسؤولي المحليات لمشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، في محافظة سوهاج، أعمال مجمع الخدمات بقرية «الجلاوية»، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

تنفيذ مجمع الخدمات بقرية «الجلاوية»

وأكد شريف السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أن العمل في إنشاء مجمع الخدمات بقرية «الجلاوية» يسير على قدم وساق، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، كما يتم تذليل جميع لعقبات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، التي تخدم كافة الأهالي في مركز ومدينة ساقلتة.

جولة تفقدية لمشروع وحدة مرور طما

في إطار آخر، قام حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما بسوهاج، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء وحدة مرور بقرية «التل الزوكي»، حيث تم الانتهاء من المبنى بالكامل، ورصف أرضية الوحدة، وذلك لقرب الانتهاء من أعمال الإنشاء، حيث تم توصيل المياه والكهرباء وخط التليفون.

تفقد الإنارة وصيانة كشافات كوبري طما العلوي

كما قام رئيس مركز ومدينة طما بالمرور على المدرسة الثانوية الزراعية بمركز طما، وتفقد أعمال الإنارة بشوارع المدينة، كما شدد على صيانة كشافات الإنارة أعلى كوبري طما العلوي.

تفقد معرض «أهلاً رمضان»

وتفقد «أبو الخير» أيضاً معرض «أهلاً رمضان»، بمركز ومدينة طما، المقام بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتحت مراقبة مديرية التموين، لتخفيف الأعباء على المواطنين، ومحاربة غلاء الأسعار، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين طما وتجار الجملة بمدينة طما.

طرح 3 عجول بلدية بسعر 95 جنيهاً للكيلو

وصرح رئيس مركز ومدينة طما بأنه تم وصول 3 عجول بلدية للمعرض اليوم الثلاثاء، لبيعها لحوم بسعر 95 جنيهاً للكيلوم، لمحاربة الأسعار كما يوجد بالمعرض جميع السلع الغذائية.