قافلة «اطمئن» تنقذ أسر مركز ساقلته بسوهاج.. بوصلات مياه وسقف المنازل

نفذت مبادرة «قوافل اطمئن» عددا من المشروعات لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج ، بالتحديد داخل مركز ساقلته وقراه وهى: «الحاجر - الجلاوية - الرياينة- الكتكاته - عرب بنى واصل - العوامية - سفلاق».

وأعلنت المبادرة أنه جرى الانتهاء من سقف وإعادة بناء 13 منزلا من الطين و7 حمامات و110 بيارة وتوزيع 25 بوتاجاز و50 سريرا وعدد 4300 بناء وعدد 50 مروحة وتوزيع مواد غذائية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ختام فعاليات المبادرة بعروض مسرحية وموسيقية

وفى نهاية المبادرة، جرى تنظيم احتفالية بحضور الدكتورة رانده فارس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، وشريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، وهبة علام، رئيس مؤسسة «أنت الخير» للتنمية والخدمات المشهرة برقم 10864 لسنة 2019، وندى حبيب رئيس «تحوت مصر»، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والمهتمين.

كما اشتمل الحفل على العديد من العروض الموسيقية والعروض المسرحية الهادفة والمقدمة باسم مؤسسة أنت الخير، ومؤسسة تحوت، للتأكيد على أهمية هذه الأعمال فى دعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى سوهاج.

وأعربت مستشار وزيرة التضامن الدكتورة رانده فارس، عن مدى سعادتها لما رأته من إبداع وتكامل على أرض الواقع، من مؤسسة أنت الخير وشبابها المتطوعين وبين مدارس التكنولوجيا ومساهمتها فى تفعيل المبادرة، موجهة الشكر للدكتور أحمد الديب الخولى، وطلاب مدارس التكنولوجيا، والعروض المسرحية المميزة التى تناولت قضايا تهتم بالمجتمع السوهاجى وتأثيرها فى التنمية المستدامة.

‎ وتاتى هذه المبادرة فى إطار حرص مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية على المساهمة في تحسين بيئة السكن ودور البرنامج القومي لتطوير البنية التحتية في رعاية للأسر الأولى بالدعم، كما أن المنازل التي جرى سقفها كانت أسقفها متهالكة تمامًا أو بدون سقف، بالإضافة إلى وصلات مياه الشرب النظيفة، بهدف توفير حياة أدمية للأسر الأولى بالرعاية.