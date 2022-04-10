طارق لطفي عن «جزيرة غمام»: على قدر التعب في العمل يكون رد فعل الجمهور

عبر الفنان طارق لطفي عن سعادته بردود الفعل على شخصية خلدون التي يقدمها في مسلسل «جزيرة غمام»، خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث نالت إشادات الجمهور والنقاد.

الفنان يتحدث عن ردود الفعل حول جزيرة غمام

وقال طارق لطفي لـ «الوطن»، «ردود الفعل جاءت مبهرة، وجعلتني سعيد بعد فترة طويلة من التصوير الشاق والمتواصل، و شجعتني بصورة أكبر علي أن أقدم أشياء كثيرة أخرى والإصرارعلي تقديم أعمال تهم الجمهور بصفة عامة، وبعد عرض المسلسل بحلقتين فقط، تحولت حالة «اللوكيشن» إلي سعادة كبيرة ومعنويات مرتفعة، وهذا جعلني أشعر بسعادة كبيرة.

طارق لطفي: تحمست للسيناريو قبل التصوير

وأضاف طارق لطفي، «عندما قرأت السيناريو قبل التصوير تحمست للعمل بصورة كبيرة، ولكني لم أكن أتوقع أن يكون رد الفعل بهذا الحجم، ولكني أيقنت أنه على قدر التعب يكون رد الفعل، لذلك أود أن أوجه كل الشكر لكل من شجعني أو رفع من قدري» .

أحداث مسلسل جزيرة غمام

وفي إطار دراما الصعيد، تدور أحداث المسلسل خلال حقبة تاريخية بالعشرينيات من القرن الماضي أي قبل 100 عام من الآن، ويعتمد المسلسل على التشويق والإثارة، ويستمر طارق لطفي في كسب تعاطف أهل الجزيرة معه بأساليبه الخاصة.

وستكون الحلقة الجديدة على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة ستكون في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميا، وينتظر الجمهور مواعيد عرض الحلقات الجديدة، خاصة أن الأحداث مشوقة .