ناقدة عن تجسيد طارق لطفي gلغجري مرتين.. «مر زمن كاف لتكرار الشخصية»

يقدم الفنان طارق لطفي دور رائع عبر مسلسل «جزيرة غمام» في السباق الرمضاني 2022 وسط مجموعة من أروع الممثلين، ليجسد دور شخص من «الغجر» أو كما يطلق على نفسه هو وجماعته في المسلسل لقب «طرح البحر»، أي أنهم جماعة قادمون من البحر ليستقروا بجزيرة غمام.

وفي السباق الرمضاني لعام 2014، قدم الفنان طارق لطفي دور مشابه لتلك الشخصية في مسلسل جبل الحلال مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ليجسد دور شخص يدعى «كين» ولكن كان يطلق على نفسه «ابن الرياح»، ليطرح العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما الذي يميز «لطفي» ليختاره المخرجين وصناع المحتوى الفني لتجسيد تلك الشخصيات.

قدرات طارق لطفي الفنية

وفي هذا السياق قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس خلال حديثها مع «الوطن»، اعتقد أن 8 سنوات على مرور جبل الحلال وشخصية «كين» حتى يقدم دور غجري آخر في جزيرة غمام، مر عليه زمن كافي ليعيد ما اشبه بالشخصية من جديد، مشيدة بدور طارق لطفي وأنه ممثل موهوب وقادر على تجسيد جميع الشخصيات بكافة هوامشها وتفاصيلها، فتملي يُرشح للادوار الصعبة وذلك دليل على جدارته وقوته الفنية.

وأضافت «موريس» بأن المسلسل يجسد شريحة معينة من الناس، مؤكدة بأنه يضم مجموعة من عمالقة الوسط الفني، «رياض الخولي وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين وغيرهم من اللي في المسلسل كلهم بيقدموا محتوى عالي جدًا»، مشيرة إلى أن المخرج حسين الهلباوي يفضل دائمًا العمل مع الممثلين العمالقة كما فعل في مسلسل «الفتوة» العام الماضي.

استعانة فريق الإنتاج بباحث في تاريخ الغجر

وفي مداخلة هاتفية للفنان طارق لطفي لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى مع الإعلامية شافكي المنيري، قال إن الشركة المنتجة للمسلسل وفرت وجود باحث في تاريخ الغجر، لمعرفة كافة التفاصيل عنهم وعن معاملتهم ومصطلحات الحديث الخاصة بهم، «الغجر زمان كانوا بيدربوا القرود والنسناس ويرقصوا ويلعبوا بالنار».