وسائل إعلام أمريكية: فرار منفذ هجوم محطة مترو بروكلين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بفرار الشخص الذي أطلق النار بمحطة مترو بروكلين في نيويورك وأسفر عن 5 قتلى، وإصابة 13 شخصا على الأقل مع العثور أيضا على «عبوات ناسفة لم تنفجر»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قنابل دخان وإطلاق نار وقتلى

من جهتها، قالت مصادر أمريكية، إنّ منفذ هجوم محطة بروكلين ألقى قنبلة دخان قبل إطلاق النار، وفي السياق ذاته أوضحت شرطة نيويورك أنه لا وجود لعبوات متفجرة نشطة في موقع إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين، وأعلن البيت الأبيض قبل قليل أنّه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث إطلاق النار في محطة بروكلين في نيويورك.