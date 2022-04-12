مروحيات الشرطة تحلق بشكل مكثف فوق نيويورك بحثا عن منفذ هجوم بروكلين

دفعت الشرطة الأمريكية بمروحيات تابعة لها، تحلق بشكل مكثف فوق نيويورك؛ بحثا عن منفذ هجوم محطة بروكلين، الذي أسفر عن 5 قتلى وأكثر من 13 مصابًا، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها.

فرار منفذ هجوم محطة بروكلين بنيويورك

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بفرار الشخص الذي أطلق النار بمحطة مترو بروكلين عقب دقائق قليلة من وقوع الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر في إدارة الإطفاء، أن الرصاص أطلق على عدة أشخاص، وتمّ العثور على عبوات متفجرة بمحطة بروكلين للقطارات في نيويورك.