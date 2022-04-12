اتحاد الرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية للفتيات بالعجوزة «صور»

تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ينظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية دورة رمضانية لعام 2022 للطلبة والطالبات على ملاعب المركز الرياضي للفتيات بالعجوزة خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل الجاري.

ويشارك في الدورة الرمضانية 750 طالبا/طالبة في الألعاب الآتية «كرة القدم بنين بنات، كرة اليد بنين بنات، السباحة بنين بنات».

ويقام حفل الختام يوم الخميس الموافق 2022/4/21 في الساعة التاسعة والنصف مساءً ويتم توزيع الجوائز والشهادات على الثلاثة مراكز الفائزة في كل لعبة.