«التعليم» تكشف شكل الأسئلة المقالية في امتحانات التيرم الثاني 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكل الأسئلة المقالية في امتحانات التيرم الثاني 2022 بالنسبة لصفوف النقل، والتي تعقد يوم 7 مايو المقبل ورقياً بالنسبة لصفوف النقل، وفي لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وحددت الوزارة خلال برنامجها لتدريب المعلمين على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات، والذي حصلت «الوطن» عليه، شكل الأسئلة المقالية في امتحانات التيرم الثاني، موضحة أن السؤال يجب أن يبرز قدرة المتعلم على تلخيص ما قرأه وتحليله واستعداده لدمج المعارف العلمية تكاملياً ووظيفياً وفكرياً وعلمياً، ويقيس السؤال قدرة المتعلم على الإبداع ويشجع عادات دراسية جيدة تمكن الطالب من الإلمام بالحقائق المهمة وإدراك العلاقات بينها.

صياغة السؤال بطلب محدد واضح

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن شكل الأسئلة المقالية في امتحانات التيرم الثاني يتمثل في أن يحقق السؤال التركيز على العمليات العلقية المختلفة بما تتطلبه من عمل استنتاجات ومقارنات وتحليلات وإصدار أحكام ويعرض المشكلة بشكل يمكن المتعلم من تنظيم المعلومات المرتبطة بالمشكلة والربط بينها لإخراج موضوع متكامل ويتيح قدراً كبيراً من الحرية للمتعلم لإبداء آراءه وما يجول في تفكيره ووجدانه.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تبدأ صياغة السؤال بطلب محدد واضح مثل «وازن ووضح وبين وميز» وتعليمات السؤال تكون واضحة وخالية من الازدواجية مثل «صف واذكر واشرح» ويقيس السؤال موضوعاً واحداً فقط ويتسم بالتنوع في طريقة عرض الأسئلة بأشكال متنوعة كرسوم واختيار الإجابة ثم تفسيرها وإيجاد طريقة تقلل من ذاتية التصحيح في عملية تقدير الدرجات.

مجالات نواتج التعلم

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن مجالات نواتج التعلم التي يجب تحقيقها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتمثل في المجال المهاري ويشمل نواتج التعلم التي تتعلق بتكون مهارات حركية عند المتعلم وهي الملاحظة وتعني ملاحظة أحداث معينة والحديث عنها بمعنى يدرك ويعي ما يلاحظه «يكتشف ويقيم ويعزل» والتهيئة وهي الاستعداد النفسي والعضلي لأداء نشاط معين أو سلوك محدد «يظهر ويتطوع ويستجيب».

المجال المهاري

وأضافت أن المجال المهاري يشمل أيضاً الآلية أي يؤدي الفرد المهارة على نحو نمطي «يرسم ويبرهن ويستخدم ويجرب ويركب ويقوم ويفحص» والإتقان ويتمثل في أدجاء الفرد للمهارة بأقصى سرعة وأكثر إتقاناً «يثبت وينفذ ويجدول ويفحص ويرسم ويقيس» والتكييف ويتمثل في مهارة الفرد على تنوع المهارات باختلاف المواقف «يكيف ويهذب وينوع وينقح ويعدل» والإبداع وهو أعلى مستوى في المجال وهو قدرة الفرد على إبداع حركات ومهارات جديدة أي «يصمم ويبتكر ويطور ويرسم ويبني وينتج بسرعة ويجيد».