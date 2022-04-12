توجيهات جديدة من «التعليم» للمدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مشيرة إلى أنه سيتم عقد امتحان المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي الثلاثاء 19 أبريل والأربعاء 14 أبريل، وامتحان التربية الرياضية (نظرياً) للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19 أبريل.

امتحان المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع حسب ظروف كل إدارة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في خطابها، إنه يتم امتحان المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل لجميع المراحل وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم اعتماد جداول امتحانات المدارس الخاصة وفقاً لطبيعة وظروف كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع التزام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة: «يتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية للصفوف النقل الثانوي العام وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية، والمهنية للصم وضعاف السمع من يوم السبت 14 مايو إلي يوم الإثنين 16 مايو».

استمرار رياض الأطفال

وقالت المديرية: «تستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي حسب الخريطة الزمنية، ولا تعقد امتحانات أيام الفترة من الخميس 21 أبريل إلى 25 أبريل، والفترة من 28 مايو إلى 5 مايو».

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة كالتالي:

- الأول الإعدادي العام والرياضي من السبت 7 مايو إلى الخميس 12 مايو.

- النقل الإعدادي المهني من السبت 7 مايو إلى الخميس 12 مايو.

- الرابع الابتدائي وما يعادلها من الأحد 8 مايو إلى 12 مايو.

- النقل للتعليم الفني الثلاثاء 10 مايو إلى الخميس 26 مايو.

- الخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها السبت 14 مايو إلى الأربعاء 18 مايو.

- الثاني الإعدادي العام والرياضي السبت 14 مايو إلى الخميس 19 مايو.

- الإعدادية العامة/ الرياضيات/ صم مكفوفين السبت 21 مايو إلى 26 مايو.

- الإعدادية المهنية من السبت 21 مايو إلى الخميس 26 مايو.