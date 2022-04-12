«الغرف السياحية»: 85% من الشركات المنظمة للحج تتجه للبرامج الاقتصادية

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، عضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بقصر أداء الحج هذا العام على الذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، وحظر تقدم من هم فوق الـ65 عاما، يؤدي إلى تراجع أعداد المتقدمين لأداء الفريضة خلال العام الجاري، لا سيما وأن نحو 30% ممن يتقدمون لأداء الحج كل عام يتخطى عمرهم الـ70 عاما.

وأضاف باسل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالرغم من التراجع الكبير الذي يطرأ على أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام مقارنة بالأعداد التي كانت خلال الأعوام التي سبقت جائحة كورونا، إلا أن هذا التراجع لن يكون ملموسا أو مؤثرا بسبب قلة عدد تأشيرات الحج الممنوحة لمصر هذا العام، موضحا أن عدد الذين يتقدمون لأداء الفريضة هذا العام يبلغ على أقل تقدير 10 أضعاف التأشيرات المخصصة للحج السياحي.

ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي هذا العام

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي هذا العام، لن تؤدي إلى وجود ركود في تسويق برامج الحج؛ لأن الحج فريضة وأغلبية المصريين يرغبون في أدائها ولو مرة واحدة في العمر، ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن معدلات التقديم تكون جيدة هذا العام بالرغم من ارتفاع قيمة البرامج وقلة عدد التأشيرات.

شركات السياحة تنظم برامج اقتصادية للحج

وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن أكثر من 85% من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام تتجه لتنظيم البرامج الاقتصادية على حساب البرامج السياحية فئة 4 و5 نجوم، مرجعا ذلك إلى أن أغلبية المواطنين الذين يتقدمون لأداء الحج السياحي هذا العام، يختارون التقدم للبرامج الاقتصادية؛ نظرا لملائمة أسعارها للشريحة الكبرى منهم في ضوء زيادة أسعار جميع برامج الحج هذا العام.

وأشارت تقارير إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام تبلغ نحو 20 ألف تأشيرة، ونصيب الحج السياحي منها 9200.