محافظ بورسعيد يشارك في مباراة كرة قدم بمنطقة «سلام مصر» ويدعو الشباب لزيارتها

توالت زيارات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى منطقة «سلام مصر» بشرق بورسعيد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بها، وليعلن لأهالي بورسعيد أن المنطقة يمكن السكن بها فى فترة قصيرة بعد استكمال المرافق الحيوية من كهرباء ومياه الشرب وشبكة طرق على أعلى مستوى.

وتفقد محافظ بورسعيد اليوم منطقة سلام مصر وبصحبته عدد من شباب المحافظة، وبحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات.

وحرص اللواء عادل الغضبان، على مشاركة الشباب خلال الجولة، في مباراة لكرة القدم، بالملعب المفتوح بـ «سلام مصر»

المحافظ يشارك في مباراة كرة قدم

وقال اللواء عادل الغضبان إنه حرص علي لعب مباراة كرة القدم ليؤكد أن منقطة «سلام مصر» بشرق بورسعيد جاهزة للاسكان والحياة فيها ودعا الشباب الذى يتخوف من بُعد المسافة وعدم وجود خدمات بالمنطقة أن يشاهدها على الطبيعة.

وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ خلال مباراة كرة القدم.

ولم تقف الجولة عند زيارا الملعب المفتوح، وتفقد محافظ بورسعيد والشباب والتنفيذين خط سير العائلة المقدسة، والشاطئ، الجامعتين الأهلية، التكنولوجية، ومحطة تحلية مياه الشرب ومشروع الإسكان الاجتماعي.

المحافظ يتفقد محطة تحلية مياه البحر تعمل بطاقة 150 ألف م3

وتعتبر محطة تحلية مياه البحر بمدينة «سلام مصر» من المشروعات القومية الهامة بشرق بورسعيد حيث أن المحطة تعمل بطاقة ٢٥٠ ألف م٣، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة ٢مليون مواطن، مشيرا أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ ٢مليار ونصف

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر في مصر، حيث تتكون المحطة من خطين بطول ٦٥٠م وقطر ١٨٠٠ م ويتم رفع المياه من المأخذ البحري لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة في المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتي يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد، كما يتم التحكم بها اتوماتيكيا، وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها في نوفمبر ٢٠٢٠.