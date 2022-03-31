محافظ بورسعيد يبحث مع نائب وزير التعليم تنفيذ عدد من المشروعات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اليوم الخميس، لمتابعة وتفقد عدد من المواقع والأنشطة في قطاع التعليم.

محافظ بورسعيد يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية

وخلال اللقاء، بحث محافظ بورسعيد مع نائب الوزير عدداً من الملفات والموضوعات التي تخص العملية التعليمية، بجانب الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وخطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، لسنوات النقل والشهادات العامة ، وغيرها من الموضوعات.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته، والحرص على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم.

افتتاح محطة صرف صحي الزهور

في سياق آخر، افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة اليوم، محطة رفع صرف صحي الزهور.

وقال محافظ بورسعيد، إن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء وتطوير مزيد من محطات رفع الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وذلك لاستيعاب المشروعات الجديدة، ولحل كثير من مشكلات الصرف الصحي والتي عانت منها بورسعيد سنوات طويلة.

وذكر اللواء عادل الغضبان، أن محطة رفع صرف صحي الزهور تخدم مناطق أرض النوادى وشباب المدينة، وتقضي على مشكلات الصرف الصحي في هذه المناطق.