«آدم» عن مشاركته بإعلان «عشان نفهم بعض» مع الكينج والشاب خالد: «حلم حياتي»

طرح أحد البنوك المصرية إعلانا جديدا في إطار الحملات الدعائية في شهر رمضان 2022، وشارك في الإعلان الفنانون محمد منير، الشاب خالد، أمير عيد، ومروان موسى، ونجح الإعلان في لفت أنظار أغلب رواد السوشيال ميديا، وخاصةً «فيس بوك»، إذ عبَّروا عن ردود فعلهم تجاه الإعلان، الذي حملت كلمات اسم «عشان نفهم بعض».

وجاءت فكرت الإعلان في شكل حوار بين الأجيال حول الأغاني، فظهر في البداية رجل مع ولد صغير الذي يدعى «آدم باسم» يسمع أغنية من النوع الذي يجذب جيله، ليسأله «إنت فاهم حاجة من اللي بتسمعه»، فيرد عليه قائلا : «يعني انتو فاهمين حاجة من ديدي وشمندورة»، في إشارة إلى الأغنيتين الشهيرتين للشاب خالد ومحمد منير.

سعادة «آدم» للمشاركة مع محمد منير والشاب خالد

أبدى «آدم باسم» مدى سعادته البالغة بالمشاركة في أغنية «عشان نفهم بعض» وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فرح كثيرا لاختياره للمشاركة في الغناء مع الفنان محمد منير والشاب خالد: «فرحان جدا لأني عشان شاركت مع نجوم كبار زي محمد منير والشاب خالد وأتمنى أوصل في يوم من الأيام للنجاحات اللي هما حققوها وأكون زيهم»، لافتا إلى أنها تعد المرة الأولى بالنسبة له المشاركة معهم.

كواليس العمل

وتابع «باسم» أن كواليس العمل كانت لذيذة وممتعة ومضيفا أن الكينج والشاب خالد كانا يشجعانه أثناء التصوير: «العمل معاهم حلو وكانوا لطيف جدا وبيعتبروني كأننا كلنا أسرة واحدة ومفيش فرق بينا وكنت مبسوط جدا بالتجربة دي»، مشيرا إلى أن التصوير استغرق يومين حتى تم الانتهاء من الإعلان، متمنيا أن في الأيام المقبلة يشارك العمل مع مجموعة من الفنانين ومنهم الفنان أحمد عز وأحمد حلمي وتامر حسني.

وكان محمد منير سبق أن ظهر مع بداية رمضان بإعلان لأحد البنوك الزراعية في أغنية من تأليف أمير طعيمة، وحملت اسم «ريشة عمالة» ودارت فكرتها حول المزارعين والصيادين في مصر، أما الشاب خالد فقد حقق الإعلان أمنيته بالغناء مع الكينج محمد منير في عمل مُشترك، حيث كان قد صرح في أكثر من مناسبة بأمنيته في الغناء مع منير بعد دويتو «قلبي» الذي جمعه مع الفنان عمرو دياب عام 1999.