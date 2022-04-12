منتج مسلسل ملف سري: مصر ربنا حاميها من كل شر.. وتعيش حاليا أزهى عصورها

قال المنتج ريمون مقار، إن أحداث مسلسله الجديد «ملف سري»، الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، يرتكز على أحداث مهمة مرّت بها مصر خلال عام 2013، وهي الفترة التي شهدت حالة من التوتر في الشارع المصري بسبب الظروف والأحداث والسياسية.

وتحدث «مقار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن فكرة مسلسله، قائلاً: «هناك نوعان من المسلسلات ترصدان الأحداث الحقيقية التي تمر بها الشعوب؛ الأول يتمثل في المسلسلات التي ترصد قضايا حقيقية بمشاهدها الواقعية التي نستعرضها في الوقت الراهن على شاشة التليفزيون مثل «الاختيار».

مسلسلات تناقش أحداث غير حقيقة في واقع حقيقي

وأضاف: «النوع الثاني يتمثل في المسلسلات التي تناقش قصصا غير حقيقية في واقع حقيقي كالتي نسلط الضوء عليها في مسلسل «ملف سرى»، حيث نعرض قصص فساد ورشاوي ربما لم تقع في الحقيقة بالشكل الذي نقدمه في العمل، ولكن كانت هناك وقائع مماثلة خلال الفترة العصيبة التي عاشتها مصر عام 2013».

وأشار مالك شركة «فنون مصر» إلى أنه يصنف مسلسله من نوعية أعمال الأكشن والدراما والرومانسية في آن واحد، متابعا: «المسلسل يناقش أحوال مصر والمصريين في عام 2013، الذي يعد من الفترات العصيبة التي عاشتها مصر، ونسلط الضوء فيه على حياة القضاة، وكيف استطاع المصريون تخطي تلك المرحلة، والرسالة التي نريد توصيلها للجمهور في النهاية هي أن الله عز وجل دائما يحافظ على مصر من أي خطر، وأن هذا البلد مصان عبر الزمان، والتأكيد على أن مصر حالياً تعيش في أزهى عصورها مقارنة بما كان يحدث فيها عام 2013».

تعاون مثمر مع الشركة المتحدة

وعن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال «مقار»: «هناك تعاون رائع ومثمر مع الشركة المتحدة، وهناك التزام كامل منذ بداية التصوير، وهم شخصيات على مستوى عالٍ من الاحترام والاحترافية، ويستطيعون تنظيم جميع الأمور وتقديمها بشكل مبسّط، والتعاون مع جميع الشركات المنتجة يعيد لمصر ريادتها من جديد في المنطقة العربية».

مسلسل «ملف سرى»، بطولة هاني سلامة، ومحسن محيي الدين، وماجد المصري، وعائشة بن أحمد، ودنيا، وإدوارد، ومادلين طبر، ونضال الشافعي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر، التي يمتلكها محمد محمود عبدالعزيز مع ريمون مقار.