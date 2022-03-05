ريمون مقار يكشف تفاصيل مسلسل «ملف سري»: يتناول قضايا وأحداث 2013

قال المنتج ريمون مقار، إن مسلسل «ملف سري»، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك 2022، يناقش مجموعة من القضايا المهمة، عن حقبة زمنية فاصلة في تاريخ مصر الحديث.

«ملف سري» تدور أحداثه في عام 2013

وأضاف «مقار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على فضائية «الحياة»، أن المسلسل تدور أحداثه في عام 2013، وحينها كانت الدولة المصرية تعاني من الانفلات الأمني، لافتا إلى أن الهدف من العمل الفني هو التأكيد على أن ما نعيشه ونحياه حاليا من حالة استقرار وأمن وأمان هو أفضل بكثير عما كنا نعيشه سابقا.

المسلسل يرصد وصولنا حاليا إلى مرحلة أفضل

وأوضح أن المسلسل يتناول بين حلقاته عمليات غسيل الأموال وغيرها من القضايا التي كانت موجودة على الساحة المصرية خلال عام 2013، متابعا: «بنقول في المسلسل إننا دلوقتي في مرحلة أفضل ومكانة كويسة».

وكان الفنان إيهاب فهمي، قد قال إن مسلسل «ملف سري» يناقش أحداث عام 2013، وما بعدها، لافتا إلى أن مصر في تلك الفترة كانت في مكان مختلف وفي فترة شديدة الصعوبة، لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري.

وأوضح في مداخلة هاتفية سابقه له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن رسالة المسلسل تناقش وضع مصر وحالها الاقتصادي والفني خلال تلك الفترة، ويتطرق المسلسل لرصد أحوال العائلات والأسرة التي عملت في مجالات التجارة في تلك الفترة.