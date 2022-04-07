محمد محمود عبدالعزيز : رسالة مسلسل «ملف سرى» أن مصر مصونة من الله

أعرب الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «ملف سرى»، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، بعد أن تصدر قوائم التداول عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بسبب القصة المشوقة التى يقدمها العمل خلال الشهر الكريم ومناقشة أحوال مصر عام 2013 فى أجواء القضاء المصرى.

وقال محمد محمود عبدالعزيز إن مسلسله «ملف سرى» يعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأضاف «ملف سرى عمل درامى مختلف ومغاير تماماً عن كافة الأعمال المعروضة، فهو لا يناقش أحوالاً سياسية بحتة، ولكن يكشف الصراع الاجتماعى فى مصر خلال الفترة التى كانت فيها مصر تعانى من خلل وعدم استقرار للأوضاع عام 2013، وعن كيفية وجود أزمات كبرى حدثت بسبب نفوذ عدد من رجال الأعمال، وكيف كانت حياة القضاء فى تلك الفترة من خلال شخصية المستشار يحيى التى يجسدها الفنان هانى سلامة، فالمسلسل تدور أحداثه فى أجواء من الرومانسية والأكشن والدراما»

أشار «عبدالعزيز» إلى أن الرسالة التى يريد صناع المسلسل إيصالها للجمهور مع نهاية عرض المسلسل هى أن مصر مصونة من الله عز وجل، ومهما حدث بها لن يمر مرور الكرام بسبب شعبها الطيب البسيط الذى يدافع عنها.

شخصية «ليل المصرى» صعبة للغاية وتطلبت مجهوداً شاقاً

وعن شخصية ليل المصرى التى يقدمها فى العمل قال «واحدة من أصعب وأغرب الشخصيات التى قدمتها فى مسيرتى، فهى شخصية صعبة للغاية وكانت تتطلب مجهوداً شاقاً وبالتحديد للتحضير لها حيث كان لا بد من أن أحضر قبل تصوير مشاهدى بثلاث ساعات من أجل وضع التاتوهات والرسومات التى تظهر على أجزاء جسدى فى التصوير».

وأشاد عبدالعزيز بمستوى وحرفية هانى سلامة فى العمل، قائلاً: هانى صديق شخصى منذ فترة طويلة، كما أنه على المستوى الإنسانى شخص محترم للغاية وعلى المستوى المهنى فنان محترف وموهوب للغاية ويحسب حساباً لكل صغيرة وكبيرة، وأنا شرفت بالتعاون معه مرتين من قبل، المرة الأولى قدمت معه دور شخص صعيدى يدعى ناجى الخشن وقدمت 15 مشهداً فى مسلسل «طاقة نور»، والمرة الثانية عشنا فيها مع بعضنا البعض لفترة طويلة فى باريس أثناء تصوير مسلسل «فوق السحاب»، وهناك اقتربنا من بعضنا البعض، هانى سلامة لا يحتاج إلى رأيى فى شخصه فهو تتلمذ على يد المخرج العبقرى يوسف شاهين.

مسلسل «ملف سرى» من بطولة هانى سلامة، ومحسن محيى الدين، وماجد المصرى، وعائشة بن أحمد، ودنيا، وإدوارد، ومادلين طبر، ونضال الشافعى، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، ومن إنتاج شركة «فنون مصر» التى يمتلكها محمد محمود عبدالعزيز مع ريمون مقار.

لم أتوقع نجاح «فيصل» فى «نقل عام» وتصدر محركات البحث و«السوشيال»

وعن النجاح الكبير الذى حققته شخصية «فيصل» فى مسلسل «نقل عام»، قال محمد عبدالعزيز: «لم أكن أتوقع هذا النجاح، ولم أكن أتخيل أن يتصدر اسمى وشخصيتى فى المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى مع الحلقات الأخيرة من المسلسل، وكل ما أستطيع قوله هو أن أوجه الشكر لكل زملائى الذين شاركونى فى العمل وكانوا سبباً رئيسياً فى نجاحى ونجاح المسلسل بداية من المخرج عادل أديب والنجوم محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب وميريهان حسين وهاجر الشرنوبى، والطفل أدهم النحاس والمؤلف وليد خيرى والمنتج ريمون مقار».

وتمنى محمد محمود عبدالعزيز أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل، قائلاً «المسلسل يتطرق إلى الحياة الاجتماعية التى نحياها يومياً، وأعتقد أن موضوع المسلسل يسمح بأن يكون هناك أكثر من جزء، ولكن حتى الآن لم نحدد بعد إمكانية وجود جزء ثانٍ من عدمه».