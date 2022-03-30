مؤلف مسلسل «ملف سري»: ريمون مقار بوصلة نجاح لكل من يعمل معه

يخوض الكاتب الشاب محمود حجاج، تجربة جديدة في رمضان هذا العام، من خلال مسلسل «ملف سري»، بطولة الفنان هاني سلامة، إذ تُعد هذه التجربة الأولى له في دراما رمضان، بينما سبق وشارك في تجارب فنية سابقة، مثل «الأب الروحي» بجزأيه الأول والثاني، وثلاثيات «مدرسة الحب» وبرنامج «الفرنجة» وغيرها.

وكشف محمود حجاج، خلال حواره مع «الوطن»، عن كواليس مسلسل «ملف سري»، موضحًا أنه يعمل على هذا المشروع منذ عامٍ ونصف تقريبًا، لا سيما أنه كان من المُفترض عرضه في رمضان 2021، إلا أن ضيق الوقت تسبب في إرجاءه للموسم الجاري، مُعتبرًا أنّ «هذه التجربة بمثابة تحدّ كبير بالنسبة لي، أنّ أقدّم مسلسل مهم ومحترم، ويلقى اهتمامًا من مختلف فئات وشرائح المجتمع».

وقال محمود حجاج إنّ: «المسلسل يُناقش بعض القضايا التي شهدها المجتمع عام 2013، المُتفرج قد لا يشعر بالفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، وهذا كان تحدّ بالنسبة لي، فكنت أرغب في رصد الحالة التي شهدها المجتمع آنذاك، وتسليط الضوء على عالم رجال الأعمال، وتأثير أعمالهم على كل شيء داخل البلد، وذلك من خلال منظور قاضٍ مُلتزم ومحترم ونزيه، ففئة القضاة كان عليها ضغوطًا كثيرة وقتها، وكانوا يحرصون على تحقيق العدالة رغم ما وجهوه من صعاب وتهديدات».

أتحدى نفسي في رمضان 2022.. والعمل ليس مأخوذًا من قصة حقيقية

ونفى ما يتردد مؤخرًا بأنّ أحداث القصة مستوحاة من قصة حقيقية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة: «الأحداث كلها من خيالي، وليست هناك شخصيات حقيقية، ولا أعمل إسقاطًا على أي شيء»، لافتًا إلى فترة تحضيره لهذا المسلسل «شاهدت أعمال وثائقية كثيرة عن عالم رجال الأعمال، وأجريت العديد من الأبحاث والدراسات، حتى أطلع على القضية بشكلٍ كامل، فضلًا عن مناقشاتي مع أصحابي المتواجدون في دائرتهم، فكنت أحاول التنقيب عن المعلومات والأفكار».

عالم رجال الأعمال مليء بالفساد.. والوثائقيات ساعدتني في اقتحام هذا العالم

وأضاف مؤلف «ملف سري»: «اكتشفت أنّ عالم رجال الأعمال مليء بالفساد، وهناك شخصيات كانت فقيرة واغتنت بشكلٍ سريع وغريب، وبعضهم يعمل غسيل أموال وبمبالغ ضخمة، ويستقطبون أشياءً من الخارج على هيئة ممنوعات، فكانت هناك حالة من الفوضى وقتها، وكانت البلد بالنسبة لهم أرض خصبة لطموحاتهم».

وأرجع أسباب اختياره عام 2013، ليكون محور أحداث مسلسل «ملف سري»، قائلًا: «هذه السنة شهدت أحداث كثيرة، من مظاهرات واعتصامات وفوضى، فكانت مُزعجة لدرجة كبيرة»، مُشيرة إلى أنّ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لم يعترض على أي مشهد ولم يطلب أي تعديلات بخصوص السيناريو، إذ جرى إيجازه دون ملاحظات.

إشادة النجوم بالسيناريو مسئولية كبيرة

وأعرب محمود حجاج، عن سعادته البالغة لتعاونه مع أبطال «ملف سري»، إذ أنّ ذلك يُحمل عليه مسئولية ضخمة، «كل شخصية داخل العمل لها قصة منفصلة، لكنهم يتجمعوا في النهاية بنفس الحدوتة، فتربيط الخيوط الدرامية مسألة صعبة جدًا، وفي الوقت ذاته، لدي تحدي أنّ أظهر النجوم بشكلٍ مؤثر ولافت، فهناك نحو 20 شخصية داخل المسلسل».

وأشار إلى إشادات أبطال العمل، بسيناريو المسلسل، قائلًا: «كل من يقرأ السيناريو يُعبر عن سعادته ويُشيد به، وهذا سبب لي حالة من الرضا النفسي، خاصة وأنّ هاني سلامة، نجمًا فنيًا كبيرًا ولديه خبرات واسعة، واختياره للنص الخاص بي من بين نصوص عدة هذا العام، فذلك مسؤولية كبيرة».

وأضاف: «كل مُمثل كان بيقرأ السيناريو، يقول لي جملة أول مرة أسمعها منذ دخول عالم الفن، فيقول لي: أنا بنهج وأنا بقرأ، فلمست ردود فعلهم منذ البداية، وأعتبر أنّ ذلك مؤشر نجاح للعمل».

وأشاد محمود حجاج، بتعاونه مع المنتج ريمون مقار، قائلًا: «ريمون بوصلة النجاح لكل من يعمل معه، هو يفهم في كل عناصر العمل كافة، ما بين تمثيل، أو تأليف، أو إخراج أو تصوير، فهو يُركز في التفاصيل كافة، ويوفر كل الإمكانات اللازمة للعمل، فلديه بصيرة عظيمة، وكل أعماله تُحقق نجاحًا كبيرًا، لذلك أعتبر نفسي محظوظًا أنني عملت معه، وأنصح كل من يعمل معه يحرص على الاستفادة من خبراته».

وأكد أنه لم يتخوف من المنافسة «هذا الأمر لم يشغل بالي كثيرًا، فالأهم أنني أقدم عملًا يُرضيني وأنّ يكون عملاً محترما.. المُنافسة يكون لها أحيانًا حسابات أخرى أنا بعيد عنها».