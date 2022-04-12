تعرف على أسعار السيارات المستعملة بعد ارتفاعها.. أقل من 100ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة تذبذب في الأسعار بالرغم من حالة الركود، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا بمبلغ 5 آلاف جنيه في جميع أنواع السيارات المستعملة بداية من موديلات 2000 حتى موديلات 2012.

سوق السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة والحديثة ولـ«الوطن»، أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية بداية من أقل سعر وحتى أعلى سعر لم يتجاوز 100 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة فى مصر

كيا ريو 2004

متوسط سعر السيارة فى السوق

78,000 جنيه

أقل سعر فى سوق السيارات

71,000 جنيه

أعلي سعر فى سوق السيارات

86,000 جنيه

دايو نوبيرا 2 2005

متوسط سعر السيارة

78,000 جنيه

أقل سعر في سوق السيارات

71,000 جنيه

أعلى سعر فى سوق السيارات

81,000 جنيه

أوبل كورسا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق

78,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

81,000 جنيه

اسبيرانزا M11 2010

متوسط السيارة فى السوق

78,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

75,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

83,000 جنيه

هيونداي اتوس 2011

متوسط سعر السيارة في السوق

78,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

74,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

83,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2012

متوسط سعر السيارة في السوق

78,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

70,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق

86,000 جنيه

جيب شيروكي 1993

متوسط سعر السيارة في السوق

79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

81,000 جنيه

شانجان بينى 2013

متوسط سعر السيارة في السوق

79,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

68,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

84,000 جنيه