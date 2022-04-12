تعرف على أسعار السيارات المستعملة بعد ارتفاعها.. أقل من 100ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:46 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
أسعار السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة تذبذب في الأسعار بالرغم من حالة الركود، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعا بمبلغ 5 آلاف جنيه في جميع أنواع السيارات المستعملة بداية من موديلات 2000 حتى موديلات 2012.
سوق السيارات المستعملة
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة والحديثة ولـ«الوطن»، أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية بداية من أقل سعر وحتى أعلى سعر لم يتجاوز 100 ألف جنيه.
أسعار السيارات المستعملة فى مصر
كيا ريو 2004
متوسط سعر السيارة فى السوق
78,000 جنيه
أقل سعر فى سوق السيارات
71,000 جنيه
أعلي سعر فى سوق السيارات
86,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2005
متوسط سعر السيارة
78,000 جنيه
أقل سعر في سوق السيارات
71,000 جنيه
أعلى سعر فى سوق السيارات
81,000 جنيه
أوبل كورسا 2007
متوسط سعر السيارة في السوق
78,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
81,000 جنيه
اسبيرانزا M11 2010
متوسط السيارة فى السوق
78,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
75,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
83,000 جنيه
هيونداي اتوس 2011
متوسط سعر السيارة في السوق
78,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
74,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
83,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2012
متوسط سعر السيارة في السوق
78,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
70,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق
86,000 جنيه
جيب شيروكي 1993
متوسط سعر السيارة في السوق
79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
81,000 جنيه
شانجان بينى 2013
متوسط سعر السيارة في السوق
79,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
68,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
84,000 جنيه