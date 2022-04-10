تعرف على أسعار السيارات المستعملة في الأسواق.. أقل من 30 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارات مؤخرا في الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بشكل ملحوظ، بعد عملية الإغلاق بين الدول، وشبه توقف عملية التبادل التجاري ضمن إجراءات مواجهة انتشار الفيروس المستجد.

أسعار السيارات المستعملة

وقال محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات الحديثة والمستعملة لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات شهدت ارتفاعا أكثر من مرة، الأولى بسبب انتشار فيروس كورونا، والثانية بسبب حالة التضخم التي شهدها العالم في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى رفع قيمة الفائدة البنكية على العملات الأجنبية والمحلية.

وأوضح علي، أنّ سعر السيارات القديمة ارتفع بنسبة 10% من قيمة السيارة، والجميع يبحث عن أسعار السيارات التي لا تتجاوز قيمتها 35 ألف جنيه، مشيرا إلى أنّ أسعار السيارات المتداولة في سوق السيارات المحلي، كما يلي:

سكودا فيفوريت 1994

متوسط سعر السيارة: 29,000 جنيه.

- أقل سعر متداول: 24,000 جنيه.

أعلى سعر متداول: 33,000 جنيه.

سوزوكى ماروتي 1995

- متوسط سعر السيارة: 29,000 جنيه.

أقل سعر متداول: 24,000 جنيه.

أعلى سعر متداول: 31,000 جنيه.

لادا 2107 و2003

- متوسط سعر السيارة: 29,000 جنيه.

أقل سعر متداول: 24,000 جنيه.

أعلى سعر: 38,000 جنيه.

سيتروين Ax 1995

- متوسط سعر السيارة: 30,000 جنيه.

أقل سعر متداول: 26,000 جنيه.

أعلى سعر متداول: 33,000 جنيه.