«الصين» تقسم مدينة «شنغهاي» إلى 3 مناطق للسيطرة على تفشي كورونا

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، أن السلطات الصينية قسّمت مدينة شنغهاي بأكملها إلى ثلاث مناطق تنتمي كل واحدة منها إلى ثلاث فئات مختلفة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدنية، لافتة إلى أن الفئات الثلاثة ستكون مغلقة أو تقييدية أو وقائية.

3 مناطق إدارية

وقالت « شينخوا» إن المدينة تم تقسيمها إلى 7624 منطقة إدارة مغلقة و2460 منطقة سيطرة تقييدية و7565 منطقة وقاية، وفقاً لما أعلنته السلطات الصحية في مؤتمر صحفي اليوم.

وأوضحت السلطات الصينية أن مناطق الإدارة المغلقة تشير إلى المجتمعات السكنية أو القرى أو وحدات العمل أو الأماكن التي تم الإبلاغ عن ظهور حالات عدوى بها خلال الأيام السبعة الماضية، لافتة إلى أن الأشخاص في تلك المناطق سوف يخضعون لإدارة مغلقة لمدة سبعة أيام بالإضافة إلى سبعة أيام من المراقبة الصحية في المنزل.

أما مناطق السيطرة التقييدية، فهي المناطق التي لم يظهر فيها حالات إصابة أويتم الإبلاغ عن وقوع حالات إصابة بها على مدار الأيام السبعة الماضية، ويخضع سكانها لسبعة أيام من المراقبة الصحية في المنزل.

وأكدت السلطات الصحية الصينية أنه يُسمح لسكان فئتي المناطق المغلقة والتقييدية ممن يحتاجون للذهاب إلى المستشفى على نحو عاجل، وغير ذلك من حالات الطوارئ، بالخروج من المناطق التي يقطنون بها من أجل هذه الأغراض، على أن يتم وضع تنقلاتهم تحت إدارة الدائرة المغلقة.

أما بالنسبة لتلك المناطق التي لم يتم الإبلاغ عن إصابات بها خلال الـ 14 يوما الماضية، فقد تم تصنيفها على أنها مناطق وقاية، حيث يُسمح للأشخاص من حيث المبدأ بالتنقل داخل منطقتهم الفرعية أو مدينتهم، مع قيود صارمة على حجم التجمعات، ولكن يُمنع دخولهم إلى فئتي المناطق المذكورتين أعلاه.

تعديل المناطق وفقاً للأوضاع الداخلية

وذكرت السلطات الصحية الصينية خلال المؤتمر الصحفي أنه يمكن تعديل تصنيف كل منطقة داخل مدنية شنغهاي على حسب الأوضاع الداخلية بها.